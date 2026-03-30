Трагедія сталася в селищі Білозерка Херсонського району. Місцевий житель сам зателефонував до поліції та зізнався, що вбив свою дружину

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

За словами 58-річного чоловіка, під час сварки він на емоціях вистрелив у жінку з рушниці. Після цього він звернувся до сусідів із проханням допомогти викликати поліцію. Коли сусіди зайшли з ним до будинку, вони побачили тіло загиблої та зброю на підлозі кухні.

Правоохоронці виявили на тілі жінки вогнепальне поранення в районі ключиці. З місця події вилучили гладкоствольну рушницю 16-го калібру та гільзу. Тіло загиблої направили на судмедекспертизу.

Чоловіка затримали. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство (ч. 1 ст. 115 КК України).

Затриманому загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.

