Фото: полиция

Полицейские ликвидировали в Херсоне два незаконных игровых заведения, работавших в Центральном районе и микрорайоне "Таврический"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Организовал бизнес 43-летний местный житель, привлек двух знакомых – 37-летнюю женщину и 44-летнего мужчину.

В июне 2023 года дельцы арендовали в городе два помещения – одно в центральной части, другое в микрорайоне "Таврический". Для конспирации у входной двери они установили камеры видеонаблюдения, чтобы отслеживать посетителей и появление посторонних.

Помещение фигуранты обустроили компьютерами со специальным программным обеспечением для доступа к онлайн-ресурсам с эмуляторами игровых автоматов с разными азартными играми.

Клиенты могли делать ставки и получать выигрыши как наличными, так и на карты.

Во время обысков при поддержке спецназовцев правоохранители изъяли компьютерную технику, черновую документацию, банковские карты и деньги.

Двох фигурантов задержали раньше. Организатор незаконного бизнеса скрывался, однако его поймали в Николаеве.

Всем трем фигурантам сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 203-2 УК Украины (незаконная организация азартных игр). За совершенное им грозит штраф от 680 до 850 тысяч гривен с лишением права заниматься определенной деятельностью на три года.

Напомним, в январе правоохранители прекратили в Одессе работу еще пяти залов, входивших в крупную сеть нелегального игорного бизнеса. Организаторы тщательно маскировали игровые залы.