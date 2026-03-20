Поліцейські ліквідували у Херсоні два незаконні гральні заклади, які працювали в Центральному районі та мікрорайоні "Таврійський"

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Організував бізнес 43-річний місцевий житель, залучивши двох знайомих – 37-річну жінку та 44-річного чоловіка.

У червні 2023 року ділки орендували в місті два приміщення – одне в центральній частині, інше в мікрорайоні "Таврійський". Для конспірації біля вхідних дверей вони встановили камери відеоспостереження, , щоб відстежувати відвідувачів та появу сторонніх.

Приміщення фігуранти облаштували комп’ютерами зі спеціальним програмним забезпеченням для доступу до онлайн-ресурсів з емуляторами гральних автоматів із різними азартними іграми.

Клієнти могли робити ставки та отримувати виграші як готівкою, так і на картки.

Під час обшуків за підтримки спецпризначенців правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, чорнову документацію, банківські картки та гроші.

Двох фігурантів затримали раніше. Організатор незаконного бізнесу переховувався, проте його спіймали в Миколаєві.

Всім трьом фігурантам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 203-2 КК України (незаконна організація азартних ігор). За скоєне їм загрожує штраф від 680 до 850 тисяч гривень із позбавленням права займатися певною діяльністю на три роки.

Нагадаємо, у січні правоохоронці припинили в Одесі роботу ще п’яти залів, які входили до великої мережі нелегального грального бізнесу. Організатори ретельно маскували ігрові зали.