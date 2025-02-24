В Херсоне оккупанты атаковали с дрона автомобиль: есть пострадавшие
В понедельник, 24 февраля, российские военные атаковали беспилотником гражданский автомобиль в Херсоне
Об этом сообщает Херсонская ОВА, передает RegioNews.
Из-за вражеской атаки пострадали двое мужчин. 49-летний херсонец получил взрывную травму, обломочные ранения головы, грудной клетки и плеча. Мужчина находится в больнице, его состояние оценивается как легкое.
Также в больницу доставили 47-летнего мужчину. У него – взрывная травма, контузия, обломочные ранения головы и рук. Состояние пострадавшего – средней тяжести.
Напомним, 23 февраля в результате вражеских обстрелов Херсонщины погиб гражданский, еще трое мирных жителей получили ранения.
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