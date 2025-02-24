У Херсоні окупанти атакували з дрона автівку: є постраждалі
У понеділок, 24 лютого, російські військові атакували безпілотником цивільну автівку у Херсоні
Про це повідомляє Херсонська ОВА, передає RegioNews.
Через ворожу атаку постраждали двоє чоловіків. 49-річний херсонець отримав вибухову травму, уламкові поранення голови, грудної клітини та плеча. Нині чоловік перебуває у лікарні, його стан оцінюють як легкий.
Також до лікарні доставили 47-річного чоловіка. У нього – вибухова травма, контузія, уламкові поранення голови та рук. Стан постраждалого – середньої тяжкості.
Нагадаємо, 23 лютого внаслідок ворожих обстрілів Херсонщини загинув цивільний, ще троє мирних жителів дістали поранення.
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