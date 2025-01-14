Оккупанты ночью обстреляли Антоновку на Херсонщине: раненая женщина
Ночью 14 января русские войска обстреляли поселок Антоновка Херсонской области
Об этом сообщает пресс-служба Херсонской ОВА, передает RegioNews.
"Этой ночью россияне обстреляли Антоновку. В результате вражеской атаки 65-летняя женщина, которая находилась дома, получила взрывную травму и множественные обломочные ранения ног”, – говорится в сообщении.
Пострадавшая самостоятельно обратилась к врачам. Сейчас ей оказывают медицинскую помощь.
Напомним, в течение 13 января российские войска атаковали более 30 населенных пунктов Херсонщины. В результате вражеских обстрелов девять мирных жителей получили ранения.
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