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25 декабря 2024, 16:57

Оккупанты обстреляли поселок на Херсонщине: пострадал мужчина

25 декабря 2024, 16:57
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иллюстративное фото: из открытых источников
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В среду, 25 декабря, около 14:30 российские войска обстреляли поселок Инженерное Херсонской области

Об этом сообщает Херсонская ОВА, передает RegioNews.

"Под вражеский удар попал 40-летний мужчина. Он получил взрывную травму и осколочные ранения предплечья", – говорится в сообщении.

Пострадавшего доставили в больницу для оказания медпомощи.

Напомним, 25 декабря россияне из танка обстреляли детсад в Херсонской области. Здание получило значительные повреждения.

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