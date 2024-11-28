Оккупанты с дронов атаковали автобусы в Херсоне

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В четверг, 28 ноября, российские военные из БПЛА атаковали общественный транспорт в Херсоне

Об этом сообщил начальник Херсонской МВА Роман Мрочко, передает RegioNews.

"Сразу два автобуса, один из которых принадлежит КП "Херсонкоммунтранссервис", повреждены в результате сброса российскими военными взрывчатки из дрона в пригороде. Люди, к счастью, не травмировались", – говорится в сообщении.

Из-за угрожающей активности вражеских БПЛА в Днепровском районе города временно сокращен 5-й автобусный маршрут.

Напомним, 27 ноября российские войска обстреляли 11 населенных пунктов Херсонской области. В результате вражеских атак один человек погиб, еще 14 мирных жителей получили ранения.