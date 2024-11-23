Оккупанты обстреляли поселок на Херсонщине: раненый мужчина
В субботу, 23 ноября, около 12:00 российская армия атаковала поселок Белозерка Херсонского района.
Об этом сообщает Херсонская ОВА, передает RegioNews.
В результате обстрела пострадал 51-летний местный житель. В момент удара он находился в доме.
Мужчина получил взрывную и черепно-мозговую травмы, контузию и обломочное ранение грудной клетки. Бригада "скорой" доставила его в больницу.
Напомним, утром 22 ноября россияне накрыли кассетными боеприпасами жилой сектор Краматорска Донецкой области. Есть жертва и пострадавшие.
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