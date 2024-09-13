фото: Роман Мрочко

В пятницу, 13 августа, россияне нанесли удар по Херсону. Оккупанты сбросили с дрона взрывчатку вблизи маршрутного автобуса №5, в котором находились пассажиры

Об этом сообщил начальник Херсонской ГВА Роман Мрочко, передает RegioNews.

"В это время в салоне было 6 пассажиров. К счастью, никто из них не травмировался. Водитель немного задел взрывной волной. В автобусе побило обломками дверь и заднее стекло", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в результате атаки на село Станислав Херсонского района пострадала 60-летняя женщина.