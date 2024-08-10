В Херсоне россияне обстреляли остановку и сбросили дрон на людей: есть раненые

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В субботу, 10 августа, в результате российских обстрелов в Херсоне уже четверо раненых

Об этом сообщил начальник Херсонской МВА Роман Мрочко, передает RegioNews.

Около 7:00 65-летний мужчина на остановке попал под обстрел и получил минно-взрывную травму и обломочное ранение грудной клетки. Ему оказана необходимая медпомощь, дальнейшее лечение мужчина будет проходить амбулаторно.

Второй пострадавший – 54-летний мужчина – госпитализирован. Предварительно, у него минно-взрывная травма. Проходит дообследование.

Также в больницу доставили 75-летнего мужчину в тяжелом состоянии. У него взрывная травма и обломочные ранения.

Кроме того, к медикам сама обратилась 45-летняя женщина. Ей оказывается необходимая помощь.

Все трое были ранены в Днепровском районе Херсона. Трое последних – из-за сброса взрывчатки с дрона.

Напомним, в Константиновке Донецкой области идентифицировали тела двух детей. Общее число погибших составляет 14 человек, ранены – 43 человека.