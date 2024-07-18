Разрушенные Крынки на Херсонщине, фото: Денис Казанский

С октября 2023 года по конец июня 2024-го в селе Крынки, что на левом берегу Днепра в Херсонской области, пропали без вести 788 украинских военных

Об этом пишет "Следствие.Инфо" со ссылкой на данные полиции, передает RegioNews.

В материале издания говорится, что сейчас война с россиянами идет на островах близ Крынок. Журналисты пообщались с десятком матросов, лодочников и медиков из разных бригад морской пехоты, которые либо были в Крынках, либо доставляли туда людей.

Большинство из них говорит, что оборона Крынок была с самого начала сверхтяжелой задачей с ограниченным ресурсом.

"Особенно тяжело было туда заходить в октябре на зиму", – рассказал один из собеседников "Следствие.Инфо".

Некоторые из участников высадки на Крынках считают, что сначала оборонять село и пробовать расширять плацдарм было возможно, но когда село стерли вдребезги, и не осталось даже руин, то где-то в конце зимы задача по удержанию этих позиций стала для многих "дорогой в один конец", хотя "Следствию.Инфо" удалось отыскать людей, которые в Крынках были трижды.

По данным правоохранителей, 788 мужчин разыскивают как официально пропавших без вести в Крынках в период с октября 2023-го по конец июня 2024-го. При этом количество погибших военных, которых удалось оттуда вывезти и наконец похоронить, значительно меньше – 262 защитников за этот период.

Напомним, ранее сообщалось, что подразделения Сил обороны Украины отошли из села Крынки в Херсонской области, а также из села Урожайное Донецкой области, где длительное время велись ожесточенные бои с враждебными силами за контроль над этими населенными пунктами.