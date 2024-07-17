В Херсонской области ввели особый режим въезда и выезда: что известно

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Согласно приказу Коменданта Херсонской области от 28 марта 2024 года, на территории региона введен особый режим въезда и выезда

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Херсонской областной военной администрации.

"Цель решения - обеспечение надлежащей организации и контроля пропускного режима на блокпостах. Это касается как граждан Украины, так и иностранцев и лиц без гражданства", - говорится в сообщении.

Следовательно, гражданам и иностранцам следует присылать "Сообщения о передвижении" на электронную почту Комендатуры Херсонской области: kherson.komendant@post.mil.gov.ua.

Напомним, в результате удара по Днепровскому району Херсона в среду, 17 июля, ранение получила 47-летняя женщина.

Также сегодня в Херсоне во вражеский обстрел попала маршрутка.

Ранее сообщалось, что пограничники запретили посещение более 20 туристических маршрутов в Карпатах.