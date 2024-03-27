В Херсоне сократят комендантский час: детали

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Начиная с 1 апреля комендантский час будет действовать с 21:00 до 05:00 ежедневно

Как пишет RegioNews, об этом сообщил глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.

Так, в Херсоне на два часа сократят продолжительность комендантского часа.

"Со следующей недели в Херсонской городской территориальной общине будет сокращена продолжительность комендантского часа. Соответствующий приказ уже подписан", - сообщил он.

Во время комендантского часа запрещается находиться на улице и других общественных местах, а также перемещаться транспортом или пешком.

Если человек в запрещенное время находится на улице, комендантский патруль имеет право задержать его и проверить наличие документов, установить причину нарушения комендантского часа.

Напомним, 26 марта российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в результате чего повреждена многоэтажка и 2 частных дома. Также были зафиксированы попадания в хозяйственное сооружение, автобус и автомобиль.