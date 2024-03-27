Оккупанты ударили дроном-камикадзе по дому на Херсонщине, погибла женщина

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Как пишет RegioNews, об этом сообщили в Херсонской ОВА.

"В собственном доме смертельные ранения получила 61-летняя местная жительница. Мои соболезнования родным погибшей…", - рассказал глава ОВА Александр Прокудин.

По его словам, еще с самого утра в областном центре раздаются взрывы.

Один из "прилетов" по офисному зданию, расположенному в центральной части города.

Также взрывной волной побило стекла в находящемся рядом доме. Только чудом женщина, которая там живет, не пострадала.

Напомним, 26 марта российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в результате чего повреждена многоэтажка и 2 частных дома. Также были зафиксированы попадания в хозяйственное сооружение, автобус и автомобиль.