Россияне используют на Херсонщине по 80 дронов в сутки, – ОК "Юг"

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Оккупанты усилили давление на Херсонщину с помощью дронов, используя до 80 единиц в сутки

Об этом на брифинге рассказала руководитель объединенного прессцентра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк, передает RegioNews.

"Враг не прекращает активности в направлении Правобережья. Деоккупированные территории в непосредственной близости к воде особенно страдают от регулярных обстрелов и применения дронов. Враг усилил эту компоненту очень мощно, применяя более 80 единиц в сутки только в нашей зоне ответственности. Это преимущественно Херсонщина, но также FPV-дроны и дроны другой модификации, в том числе разведывательные и способные сбрасывать осколочные боеприпасы, применяет и с Кинбурнской косы по этому направлению на направление Николаевщины, противоположного берега Днепро-Бугского лимана”, – пояснила Гуменюк.

Напомним, также Гуменюк сообщила, что ВСУ имеют успехи по расширению плацдармов в Херсонской области.