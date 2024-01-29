Россияне используют на Херсонщине по 80 дронов в сутки, – ОК "Юг"
Оккупанты усилили давление на Херсонщину с помощью дронов, используя до 80 единиц в сутки
Об этом на брифинге рассказала руководитель объединенного прессцентра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк, передает RegioNews.
"Враг не прекращает активности в направлении Правобережья. Деоккупированные территории в непосредственной близости к воде особенно страдают от регулярных обстрелов и применения дронов. Враг усилил эту компоненту очень мощно, применяя более 80 единиц в сутки только в нашей зоне ответственности. Это преимущественно Херсонщина, но также FPV-дроны и дроны другой модификации, в том числе разведывательные и способные сбрасывать осколочные боеприпасы, применяет и с Кинбурнской косы по этому направлению на направление Николаевщины, противоположного берега Днепро-Бугского лимана”, – пояснила Гуменюк.
Напомним, также Гуменюк сообщила, что ВСУ имеют успехи по расширению плацдармов в Херсонской области.