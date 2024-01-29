ВСУ имеют успехи по расширению плацдармов в Херсонской области, — ОК "Юг"

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Об этом рассказала представитель Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк во время брифинга в Media Center Ukraine - Ukrinform, информирует RegioNews.

"Имеем расширение плацдармов. Но надо отдавать себе отчет, что линия фронта очень гибкая и под давлением вражеских подразделений, мы знаем, что их гораздо больше присутствующих на левом берегу, они гораздо лучше укреплены и имеют соответствующую тыловую почву, которая их может обезопасить, в отличие от наших, где за спинами Днепр", – рассказала Гуменюк.

По ее словам, нужно быть очень осторожными в информационном пространстве и довольствоваться той информацией, которая может быть обнародована по состоянию на данный момент.

Напомним, ранее Наталья Гуменюк заявила, что работа по расширению плацдарма очень тяжелая, потому что сложная логистика. Имеются сложности с использованием определенной техники. Но удерживать позиции удается и продолжать работу по расширению плацдарма также