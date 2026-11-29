Фото: ГСЧС

Об этом сообщает начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

В результате попадания БпЛА загорелись два автомобиля и здание почтового отделения. Пожары локализованы.

В результате атаки пострадали восемь человек, среди которых двое детей. Всем оказывается медицинская помощь.

Идет ликвидация последствий российского удара.

Обновлено: Количество пострадавших увеличилось до 11.

Напомним, в ночь на 29 ноября российские войска атаковали Запорожье управляемыми авиабомбами. Погибла женщина, пострадали четыре человека, среди них 14-летняя девочка.