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30 липня 2026, 15:30

У Харкові затримали сутенерку, яка вербувала дівчат для надання інтимних послуг

30 липня 2026, 15:30
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Фото: поліція
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Правоохоронці повідомили про підозру 35-річній жінці, яка організувала схему втягнення молодих жінок у заняття проституцією

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Фігурантка шукала в інтернеті, зокрема через Telegram, дівчат із матеріальними труднощами та схиляла їх до надання інтимних послуг в інших регіонах України.

Правоохоронці задокументували факти вербування двох жінок. Аби відправити потерпілих до Вінниці, підозрювана за власний кошт придбала їм квитки на потяг з умовою, що гроші вони відпрацюють пізніше.

Поліцейські припинили злочинну діяльність: одну із завербованих жінок зняли безпосередньо з потяга, а в помешканні зловмисниці провели обшуки.

Жінці оголосили підозру за ч. 1, ч. 2 ст. 303 (сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) та ч. 1, ч. 2 ст. 149 (торгівля людьми) КК України.

Зловмисниці загрожує до 12 років позбавлення волі. Суд обрав їй запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Нагадаємо, в Одесі затримали сутенерку, яка відправляла жінок у сексуальне рабство до Норвегії. Зловмисницю взяли під варту із правом внесення застави в розмірі майже 1 млн грн.

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Харків події затримання сутенерство сексуальна експлуатація
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