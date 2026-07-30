На Харківщині жінка звинуватила українців у російські агресії

Фото з відкритих джерел

У Харківській області судили жінку за глорифікацію окупантів. Вона також заявляла, що війна почалась через українців

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

Протягом 2023-2024 років жінка активно поширювала російську пропаганду. Зокрема, вона публікувала зображення російського диктатора Путіна та підписувала це як "Правда о Гнусных Преступлениях Запада В Отношении Росиии…".

Зокрема, вона публікувала відео з текстовою вставкою "Все началось с майдана Таблетка памяти Поворот не туда 2014". У матеріалах, які поширювала жителька Харківщини, були звинувачення на адресу українських військових у вбивстві дітей Донбасу та багато іншого.

"В России говорят: Не буди медведя, пока он спит!!!! Разве с Россией можно воевать? С Россией даже Запад не воюет", - писала фанатка Путіна у своїх публікаціях.

Жінці присудили 6 років позбавлення волі без конфіскації майна.

Нагадаємо, раніше в Харкові викрили 61-річного фаната РФ. У соцмережах він негативно висловлювався проти українських військових. Зокрема, він хвалив російського диктатора Путіна та мріяв про окупацію Києва.