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23 червня 2026, 17:58

Махінації на захисті Зміївської ТЕС: на Харківщині викрили схему привласнення 8 млн грн

23 червня 2026, 17:58
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Фото: Офіс Генерального прокурора
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Прокурори повідомили про підозру директору підприємства-постачальника бетону та начальнику будівельної дільниці підрядної організації за фактом заволодіння понад 8,1 млн грн під час будівництва захисних споруд для Зміївської ТЕС

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, споруди призначалися для захисту автотрансформаторів одного з об’єктів критичної інфраструктури Харківщини від російських атак. У грудні 2024 року ТЕС уклала договір із підрядною організацією на їх будівництво та здійснила попередню оплату робіт.

Для зведення монолітних конструкцій підрядник залучив приватне підприємство, яке мало постачати бетон високої міцності. Однак, як встановило слідство, директор підприємства організував виготовлення бетонної суміші значно нижчого класу, ніж передбачалося проєктно-кошторисною документацією. Для приховування цього до паспортів якості вносили недостовірні відомості про міцність бетону.

Начальник будівельної дільниці, за версією слідства, знав про невідповідність матеріалів вимогам проєкту, однак приймав бетон, підписував товарно-транспортні накладні та організовував будівництво фундаментів і стін захисних споруд із використанням цієї сировини. Надалі в актах виконаних робіт було зазначено, що будівництво здійснено з використанням матеріалів належної якості.

Висновком судової будівельно-технічної експертизи підтверджено, що частина конструкцій не відповідає вимогам проєкту, а вартість фактично неулаштованих обсягів матеріалів перевищує 8,1 млн грн.

Директору підприємства та начальнику дільниці повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України.

Нагадаємо, що в Одесі правоохоронці викрили схеми привласнення понад 20 мільйонів гривень. Ці гроші виділялись на закупівлях обладнання для світлофорів.

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