Российский террор в Харькове: 10 пострадавших в результате ударов по жилым кварталам

Фото: ГСЧС

В результате очередных российских ударов по Харькову 10 июня пострадали десять человек. Под обстрел попали Немышлянский и Индустриальный районы города

Об этом сообщили в ГСЧС, передает RegioNews .

По предварительным данным, российские войска нанесли удары по жилым домам и объектам гражданской инфраструктуре.

"Под ударом россиян снова оказались жилые дома и гражданская инфраструктура", - отметили в сообщении.

На местах попаданий работали подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, полицейские, медики, волонтеры и коммунальные службы города.

К ликвидации последствий атаки были привлечены значительные силы экстренных служб, которые оказывали помощь пострадавшим и устраняли последствия разрушений.

Информация о характере травм пострадавших и масштабах повреждений уточняется.

Напомним, что в результате утренней атаки российских беспилотников на Харьков пострадали уже семь человек. Враг бьет по жилым кварталам и гражданскому транспорту.