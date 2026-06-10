Российский террор в Харькове: 10 пострадавших в результате ударов по жилым кварталам
В результате очередных российских ударов по Харькову 10 июня пострадали десять человек. Под обстрел попали Немышлянский и Индустриальный районы города
Об этом сообщили в ГСЧС, передает RegioNews .
По предварительным данным, российские войска нанесли удары по жилым домам и объектам гражданской инфраструктуре.
"Под ударом россиян снова оказались жилые дома и гражданская инфраструктура", - отметили в сообщении.
На местах попаданий работали подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, полицейские, медики, волонтеры и коммунальные службы города.
К ликвидации последствий атаки были привлечены значительные силы экстренных служб, которые оказывали помощь пострадавшим и устраняли последствия разрушений.
Информация о характере травм пострадавших и масштабах повреждений уточняется.
Напомним, что в результате утренней атаки российских беспилотников на Харьков пострадали уже семь человек. Враг бьет по жилым кварталам и гражданскому транспорту.