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09 июня 2026, 19:59

Оккупанты ударили дроном по автомобилю на Харьковщине, есть жертвы

09 июня 2026, 19:59
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Фото: Нацполиция
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9 июня на автодороге в Дергачевской городской общине в результате удара FPV-дрона поврежден гражданский автомобиль Honda

Об этом сообщает Нацполиция, передает RegioNews .

В результате взрыва погибла женщина. Ее личность в настоящее время устанавливается. Телесные повреждения получили четверо граждан — три женщины в возрасте 79, 74 и 49 лет, а также 61-летний мужчина.

Пострадавшие с взрывными травмами были доставлены в больницу.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа и взрывотехника.

Полицейские задокументировали последствия вражеских обстрелов и собрали вещественные доказательства.

Напомним, что российские войска 9 июня в очередной раз атаковали Харьков ударными беспилотниками. Предварительно по городу были нанесены четыре удара БпЛА.

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