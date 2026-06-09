Оккупанты ударили дроном по автомобилю на Харьковщине, есть жертвы

Фото: Нацполиция

9 июня на автодороге в Дергачевской городской общине в результате удара FPV-дрона поврежден гражданский автомобиль Honda

Об этом сообщает Нацполиция, передает RegioNews .

В результате взрыва погибла женщина. Ее личность в настоящее время устанавливается. Телесные повреждения получили четверо граждан — три женщины в возрасте 79, 74 и 49 лет, а также 61-летний мужчина.

Пострадавшие с взрывными травмами были доставлены в больницу.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа и взрывотехника.

Полицейские задокументировали последствия вражеских обстрелов и собрали вещественные доказательства.

Напомним, что российские войска 9 июня в очередной раз атаковали Харьков ударными беспилотниками. Предварительно по городу были нанесены четыре удара БпЛА.