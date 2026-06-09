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09 червня 2026, 19:47

Удар по Харкову: БпЛА пошкодили будинок та автівку, є постраждалі

09 червня 2026, 19:47
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Фото ілюстративне/ДСНС
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Російські війська вчергове атакували Харків ударними безпілотниками. Попередньо, по місту було завдано чотири удари БпЛА

Про це повідомив начальник Харківської ОДА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

У Київському районі внаслідок атаки пошкоджено багатоквартирний житловий будинок. Медики надали допомогу на місці двом жінкам віком 86 та 69 років, які зазнали гострої реакції на стрес.

У Слобідському районі безпілотник влучив у відкриту місцевість, через що загорілася суха трава. Пожежу вдалося оперативно локалізувати. Інформації про постраждалих не надходило.

В Основ’янському районі, за попередніми даними, пошкоджень та постраждалих немає.

У Шевченківському районі зафіксували падіння уламків дрона. Внаслідок цього пошкоджено легковий автомобіль. Люди не постраждали.

Наразі профільні служби продовжують обстеження місць влучань та уточнюють наслідки російської атаки.

Нагадаємо, що у ніч на 9 червня російська армія здійснила масовану атаку на Харківську область, застосувавши ракети та ударні безпілотники. Внаслідок обстрілів у Харкові та Чугуєві загинули троє людей, ще понад 20 отримали поранення та травми.

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