Удар по Харкову: БпЛА пошкодили будинок та автівку, є постраждалі

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Російські війська вчергове атакували Харків ударними безпілотниками. Попередньо, по місту було завдано чотири удари БпЛА

Про це повідомив начальник Харківської ОДА Олег Синєгубов, передає RegioNews .

У Київському районі внаслідок атаки пошкоджено багатоквартирний житловий будинок. Медики надали допомогу на місці двом жінкам віком 86 та 69 років, які зазнали гострої реакції на стрес.

У Слобідському районі безпілотник влучив у відкриту місцевість, через що загорілася суха трава. Пожежу вдалося оперативно локалізувати. Інформації про постраждалих не надходило.

В Основ’янському районі, за попередніми даними, пошкоджень та постраждалих немає.

У Шевченківському районі зафіксували падіння уламків дрона. Внаслідок цього пошкоджено легковий автомобіль. Люди не постраждали.

Наразі профільні служби продовжують обстеження місць влучань та уточнюють наслідки російської атаки.

Нагадаємо, що у ніч на 9 червня російська армія здійснила масовану атаку на Харківську область, застосувавши ракети та ударні безпілотники. Внаслідок обстрілів у Харкові та Чугуєві загинули троє людей, ще понад 20 отримали поранення та травми.