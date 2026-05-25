У Харкові сталася пожежа на території недобудованого храму
Пожежа виникла 24 травня близько 17:00 в Шевченківському районі Харкова
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.
Займання виникло на території недобудованого храму. На момент прибуття рятувальників вогонь охопив будівельні матеріали та господарську споруду, а площа загоряння становила 100 кв. м.
Рятувальники локалізували пожежу майже о 19:00. Фахівці встановлюють причину виникнення загоряння.
Нагадаємо, ввечері 18 травня у Приморському районі Одеси сталася пожежа. Загорання виникло в двоповерховому будинку, охопивши квартири одразу на обох поверхах.
