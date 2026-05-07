Зросла кількість жертв ракетного удару, який росіяни завдали по Мерефі 4 травня

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

"На жаль, у лікарні помер поранений 59-річний чоловік. Лікарі зробили все можливе для його порятунку, але травми виявилися надто тяжкими", – йдеться у повідомленні.

Таким чином внаслідок удару по Мерефі загинули восьмеро людей.

Нагадаємо, вранці 4 травня ворог завдав ракетного удару по території СТО у Мерефі на Харківщині. На місці загинули четверо людей, ще троє померли згодом у лікарні. Постраждали 36 людей.

Попередно, війська РФ застосували балістичну ракету "Іскандер".