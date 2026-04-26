26 квітня 2026, 13:00

Вибух на Харківщині: тяжко поранений чоловік - що сталось

26 квітня 2026, 13:00
Фото з відкритих джерел
У Харківській області стався вибух. Правоохоронці пояснили, що сталось

Про це повідомляє поліція Харківської області, передає RegioNews.

Інцидент трапився 25 квітня в селі Старовірівка. Там пролунав вибух, внаслідок чого 45-річний місцевий житель дістав поранення. Його госпіталізували.

Як з'ясувалось, чоловік намагався виготовити саморобний інструмент із використанням підручних матеріалів. Піл час процесу стався вибух. Попередньо, один з елементів є детонатором артилерійського боєприпасу часів Другої світової війни, який чоловік раніше знайшов у лісосмузі неподалік свого будинку.

"Поліція Харківщини нагадує правила поведінки з невідомими предметами. Категорично заборонено: торкатися, переміщувати або розбирати підозрілі предмети, приносити знайдене додому або показувати іншим, намагатися використовувати такі предмети у господарстві", - закликають громадян.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що окупанти продовжують дистанційно мінувати територію Херсона, у місті виявили протипіхотні міни та невизначені вибухові пристрої.

