Вибух на Харківщині: тяжко поранений чоловік - що сталось

У Харківській області стався вибух. Правоохоронці пояснили, що сталось

Інцидент трапився 25 квітня в селі Старовірівка. Там пролунав вибух, внаслідок чого 45-річний місцевий житель дістав поранення. Його госпіталізували.

Як з'ясувалось, чоловік намагався виготовити саморобний інструмент із використанням підручних матеріалів. Піл час процесу стався вибух. Попередньо, один з елементів є детонатором артилерійського боєприпасу часів Другої світової війни, який чоловік раніше знайшов у лісосмузі неподалік свого будинку.

"Поліція Харківщини нагадує правила поведінки з невідомими предметами. Категорично заборонено: торкатися, переміщувати або розбирати підозрілі предмети, приносити знайдене додому або показувати іншим, намагатися використовувати такі предмети у господарстві", - закликають громадян.

