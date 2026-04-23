Происшествие случилось по улице Сергея Набоки в Днепровском районе столицы

Полицейские задержали 30-летнего киевлянина, устроившего дебош на улице. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения решил прокатиться на мотоскутере несовершеннолетнего парня.

Когда подросток отказал незнакомцу, тот достал из багажника собственной машины болгарку и попытался срезать замок, которым скутер был прикреплен к зданию. Затея не удалась, после чего разъяренный мужчина схватил топор. Начав громко ругаться, он стал бить им по деревьям и металлическим опорам, чем напугал прохожих.

Мужчине сообщили о подозрении в хулиганстве (ч. 1 ст. 296 УКУ). Ему грозит до пяти лет ограничение свободы.

Напомним, ранее в Печерском районе Киева патрульные применили оружие, чтобы остановить водителя, который нарушил правила дорожного движения, пытался скрыться и сбил полицейского.