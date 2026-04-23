10:19  23 апреля
Россияне атаковали админздание и объект инфраструктуры в Кривом Роге: возник пожар
09:43  23 апреля
На Львовщине легковушка влетела в отбойник: водитель погибла
08:59  23 апреля
Принц Гарри прибыл в Киев с неанонсированным визитом
UA | RU
UA | RU
23 апреля 2026, 09:57

В Киеве мужчина с топором пытался отобрать скутер у подростка

Читайте також українською мовою
Фото: полиция
Читайте також
українською мовою

Происшествие случилось по улице Сергея Набоки в Днепровском районе столицы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Полицейские задержали 30-летнего киевлянина, устроившего дебош на улице. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения решил прокатиться на мотоскутере несовершеннолетнего парня.

Когда подросток отказал незнакомцу, тот достал из багажника собственной машины болгарку и попытался срезать замок, которым скутер был прикреплен к зданию. Затея не удалась, после чего разъяренный мужчина схватил топор. Начав громко ругаться, он стал бить им по деревьям и металлическим опорам, чем напугал прохожих.

Мужчине сообщили о подозрении в хулиганстве (ч. 1 ст. 296 УКУ). Ему грозит до пяти лет ограничение свободы.

Напомним, ранее в Печерском районе Киева патрульные применили оружие, чтобы остановить водителя, который нарушил правила дорожного движения, пытался скрыться и сбил полицейского.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Виктор Шлинчак
Владимир Фесенко
Игорь Луценко
Все блоги »