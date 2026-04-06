На Харківщині через атаку російських дронів знищені магазини, пошкоджена пошта
Російські військові не припиняють атакувати Харківщину безпілотниками
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу прокуратури.
Вночі 6 квітня росіяни вдарили, попередньо, безпілотником типу "Герань-2", по Богодухову. Внаслідок влучання знищені два магазини господарчих товарів, автомобіль, пошкоджена будівля пошти.
Також окупанти атакували Куп’янський район. 5 квітня близько 18:00 безпілотник типу "Герань-2" вдарив по селищу Великий Бурлук. Пошкоджені будинки, поранення отримав 59-річний чоловік.
Нагадаємо, у ніч на 6 квітня ворог атакував Україну 141 ударним БпЛА. Сили ППО знешкодили 114 безпілотників. Є влучання на 17 локаціях.
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
