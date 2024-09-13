Российская армия атаковала Купянск дроном-камикадзе: ранена женщина
Сегодня днем, 13 сентября, российская армия ударила БПЛА по Купянску в Харьковской области. Из-за вражеской атаки пострадала жительница города
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.
По его словам, около 15:20 оккупанты применили по Купянску FPV-дрон с боеприпасом.
"В результате вражеского удара пострадала 30-летняя женщина, получила взрывную травму и обломочное ранение. Помощь медики оказали на месте", – говорится в сообщении.
Напомним, 12 сентября около 12:40 россияне массированы с РСЗО "Торнадо-С" обстреляли поселок Боровая Изюмского района. Число погибших увеличилось до трех.
Россияне нанесли удар по многоэтажке в Херсоне: видеоВсе новости »
13 сентября 2024, 18:10Авиаудар по Ямполю на Сумщине: увеличилось количество погибших и раненых
13 сентября 2024, 17:01После российского авиаудара в Ахтырке из-за стресса умерли две женщины
13 сентября 2024, 14:41
13 сентября 2024
Дело экс-губернатора Резниченко может потопить кураторов "Большой стройки" Тимошенко и Голика
НАБУ объявило подозрение бывшему председателю Днепропетровской ОГА Валентину Резниченко. Следствие считает его причастным к масштабному хищению на дорожном строительстве. Пока он самое высокое должнос...
09 сентября 2024
Кто такой Виктор Микита, и как изменится региональная политика ОП после его назначения
В рамках полной перезагрузки исполнительной и президентской вертикали власти новым заместителем руководителя Офиса президента ответственным за региональную политику стал Виктор Микита. На эту должност...
05 сентября 2024
Путин демонстративно презирает международное правосудие, но Украина получила серьезный инструмент, чтобы привлечь Россию к ответственности
Владимир Путин в очередной раз показал, во что он ставит современную международную систему – на этот раз такой важный элемент как Международный уголовный суд. Визит российского диктатора в Монголию до...
03 сентября 2024
Власть готовится к большой перезагрузке Кабмина: кто из министров лишится своих должностей
На этой неделе, по всей видимости, разрешится эпопея с переформированием Кабинета министров, которая тянулась последние четыре месяца
Дело об убийстве Ирины Фарион требуют переквалифицировать
13 сентября 2024, 23:51В Херсонской области мужчина пытался вынести мину с поля: он погиб
13 сентября 2024, 22:25В Киеве карета "скорой" попала в ДТП: пострадали медики
13 сентября 2024, 21:40Кабмин утвердил проект госбюджета на 2025 год, - Шмыгаль
13 сентября 2024, 21:05День траура: в больнице скончался мужчина, раненный во время массированной атаки "Шахедов" на Конотоп
13 сентября 2024, 20:43В пригороде Киева женщина нашла посреди улицы мину
13 сентября 2024, 20:11В Ужгороде работники ТЦК искали уклонистов в ресторанах и спортзалах
13 сентября 2024, 19:45В Укрэнерго сообщили, будут ли выключать свет 14 сентября
13 сентября 2024, 19:27На Запорожье пограничники уничтожили пункты наблюдения оккупантов
13 сентября 2024, 19:18
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Дело экс-губернатора Резниченко может потопить кураторов "Большой стройки" Тимошенко и Голика
Кто такой Виктор Микита, и как изменится региональная политика ОП после его назначения
Все блоги »