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Число погибших в результате вражеских обстрелов 12 сентября поселок Боровая Изюмского района увеличилось до трех

Об этом передает RegioNews со ссылкой на прессслужбу прокуратуры.

"После 21:00 стало известно о ранении еще одного человека – 56-летнего мирного жителя. К сожалению, от полученных травм мужчина скончался в больнице", – гвоорится в сообщении.

Таким образом известно о трех погибших, еще 9 человек получили ранения.

Среди раненых – трое спасателей. Когда они прибыли на место ликвидации пожара, оккупанты нанесли повторный удар.

Напомним, 12 сентября около 12:40 россияне массированы с РСЗО "Торнадо-С" обстреляли поселок Боровая Изюмского района.