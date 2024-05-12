Россия ударила КАБами по Волчанску: погибла женщина, пострадали двое мужчин

фото: ГСЧС Украины в Харьковской области

Сегодня утром, 12 мая, оккупационные войска РФ наносят удары управляемыми авиабомбами по жилым кварталам Волчанская Харьковской области. В результате обстрелов погибла женщина, пострадали двое гражданских

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр ГСЧС Украины в Харьковской области.

В результате обстрелов уничтожены и частично разрушены десятки частных и многоэтажных жилых построек.

Под один из вражеских ударов попал жилой дом. Под завалами здания оказалась семья из четырех человек. Чрезвычайники извлекли из-под обломков двух братьев: мужчин 1979 и 1983 года рождения.

Хозяин дома, мужчина 1956 года рождения, самостоятельно выбрался из-под завалов до прибытия спасателей. Его жена, женщина 1950 года рождения, погибла. Пострадавшие были эвакуированы и переданы медикам.

Напомним, накануне на Харьковщине из-за вражеских обстрелов погибли три человека, ранены.