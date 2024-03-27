В прокуратуре показали фото гимназии на Харьковщине, которая ночью оказалась под ударом "Шахедов"

фото: Харьковская областная прокуратура

В результате удара БПЛА по гражданской инфраструктуре Изюма в Харьковской области пострадал мирный житель. Также серьезные повреждения получила гимназия в городе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

Правоохранители по факту обстрела начали досудебное расследование по статье нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, враг совершил эту атаку 27 марта около 3:15. Кроме гимназии повреждены близлежащие жилые дома.

"Получил ранение 62-летний гражданский мужчина - охранник указанного образовательного учреждения", - говорится в сообщении.

Правоохранители изъяли обломки трех БПЛА.

Напомним, ранее начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в результате атаки вражеских дронов в Харьковской области получил ранение гражданский мужчина. Также зафиксировано повреждение здания учебного заведения.