На Харьковщине пограничники "Стальной границы" уничтожили блиндаж оккупантов

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Как сообщает RegioNews, об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

"На временно оккупированной территории Харьковщины пограничники Гвардии Наступления "Стальная Граница" с помощью FPV-дрона в очередной раз попали в российский блиндаж", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее пограничники-аэроразведчики обнаружили и уничтожили вражеский полевой склад с боеприпасами на Бахмутском направлении.