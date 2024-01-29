"Правоохранителю" из Харьковщины грозит 15 лет заключения: в чем его обвиняют

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Житель города Балаклея в Харьковской области добровольно работал на россиян во время оккупации. Ему грозит до 15 лет тюрьмы

Об этом информирует RegioNews со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

По данным следствия, житель Балаклеи во время оккупации добровольно занял должность "бойца специального отделения быстрого реагирования УВД ВГА Харьковской области". До вторжения россиян украинец работал на газодобывающем предприятии возле Изюма, но затем добровольно сменил сферу деятельности.

Муж выполнял приказы россиян и незаконно задерживал людей и проводил допросы. Кроме этого он "поддерживал общественный порядок" на закрепленном за ним участке в городе.

В настоящее время обвиняемый скрывается от украинского правосудия на территории РФ, поэтому он объявлен в розыск.

Колаборанту грозит наказание в виде лишения свободы сроком от двенадцати до пятнадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от десяти до пятнадцати лет и с конфискацией имущества или без таковой.

Ранее сообщалось, что корректировщика, который привел российскую ракету на Харьковскую ОВА в марте 2022 года, приговорили к пожизненному заключению с конфискацией имущества. Тогда погибли 44 человека.