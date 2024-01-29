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29 января 2024, 10:19

В ВСУ отреагировали на заявления россиян о захвате Табаевки Харьковской области

29 января 2024, 10:19
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фото: Генштаб ВСУ/Facebook
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Российские пропагандисты начали распространять в сети информацию о якобы захвате Табаевки на Купянском направлении. Однако хвастовство оккупантов о взятии города не соответствует действительности, там продолжаются бои

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на начальника службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимира Фитьо в эфире телеканала "Эспрессо".

"В Купянском районе населенный пункт Крохмальное важен для российских войск, потому что это имиджево, им нужно перед выборами оказать хоть какую-то победу. В поселке Крохмальное до начала широкомасштабного вторжения проживало 45 человек, а на сегодняшний день там уже гражданских не было, поселок разрушен "Враг подает это как победу по масштабу похожую на взятие Берлина. Это все, чем оккупанты могут на сегодняшний день похвастаться", - рассказал Фитьо.

По его словам, потеря Крахмального для ВСУ не столь важна, ведь наши защитники перешли на более выгодные позиции.

"А то, что противник сейчас в своих пабликах хвастается Табаевкой, не соответствует действительности. Там происходят боевые действия, соответственно, никакой Табаевки враг не захватил. Поэтому вот такие минимальные продвижения на этой территории - все, на что смогли захватчики. А с нашей стороны" основное - сохранить жизнь военнослужащих", - отметил представитель Сухопутных войск.

Фите добавил, что если у ВСУ есть возможность стать на лучшие рубежи, чтобы занять оборону и затем перейти к наступательным действиям, улучшить тактическое положение, то это будет сделано.

Он также подчеркнул, что командиры принимают правильные, обоснованные тактические решения по сохранению жизни своего личного состава.

Ранее сообщалось, что украинские войска отошли от села Крохмальное в Купянском районе Харьковской области.

ВСУ Харьковская область фронт Купянское направление



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