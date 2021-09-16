В Харькове разбили скорую, которая приехала на вызов
В Харькове разбили автомобиль скорой помощи, который приехал по вызову
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Facebook Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
Отмечается, что бригада скорой прибыла на вызов к 43-летнему мужчине.
"Больной нуждался в госпитализации, поэтому водитель специализированного авто отправился на помощь бригаде, чтобы помочь вынести на носилках больного из многоэтажного дома. В то время, когда авто осталось без присмотра, несколько неизвестных лиц приблизились к нему и начали ногами и палками уничтожать специализированный автомобиль. За несколько минут автомобилю были нанесены значительные повреждения", - отмечается в сообщении
Бригада вызвала на место преступления полицию. Сейчас идет расследование.
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