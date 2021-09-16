В Харькове разбили скорую, которая приехала на вызов

FB Центра экстренной медицинской помощи

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Facebook Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Отмечается, что бригада скорой прибыла на вызов к 43-летнему мужчине.

"Больной нуждался в госпитализации, поэтому водитель специализированного авто отправился на помощь бригаде, чтобы помочь вынести на носилках больного из многоэтажного дома. В то время, когда авто осталось без присмотра, несколько неизвестных лиц приблизились к нему и начали ногами и палками уничтожать специализированный автомобиль. За несколько минут автомобилю были нанесены значительные повреждения", - отмечается в сообщении

Бригада вызвала на место преступления полицию. Сейчас идет расследование.