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16 сентября 2021, 17:16 2102

В Харькове разбили скорую, которая приехала на вызов

16 сентября 2021, 17:16 2102
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FB Центра экстренной медицинской помощи
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В Харькове разбили автомобиль скорой помощи, который приехал по вызову

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Facebook Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Отмечается, что бригада скорой прибыла на вызов к 43-летнему мужчине.

"Больной нуждался в госпитализации, поэтому водитель специализированного авто отправился на помощь бригаде, чтобы помочь вынести на носилках больного из многоэтажного дома. В то время, когда авто осталось без присмотра, несколько неизвестных лиц приблизились к нему и начали ногами и палками уничтожать специализированный автомобиль. За несколько минут автомобилю были нанесены значительные повреждения", - отмечается в сообщении

Бригада вызвала на место преступления полицию. Сейчас идет расследование.

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