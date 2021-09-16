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16 вересня 2021, 17:16 2127

У Харкові розтрощили швидку, яка приїхала на виклик

16 вересня 2021, 17:16 2127
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FB Центру екстренної медичної допомоги
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У Харкові потрощили автомобіль швидкої допомоги, який приїхав за викликом

Про це пише RegioNews з посиланням на Facebook Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Зазначається, що бригада швидкої прибула на виклик до 43-річного чоловіка.

"Хворий потребував шпиталізаціі, тож водій спеціалізованого авто вирушив на допомогу бригаді, щоб домогти винести на ношах хворого з багатоповерхового будинку. В той час, коли авто залишилось без нагляду, декілька невідомих осіб наблизились до нього та почали ногами і палками нищити спеціалізований автомобіль. За декілька хвилин автомобілю були нанесені значні пошкодження", - зазначається у повідомленні

Бригада викликала на місце злочину поліцію. Наразі триває розслідування.

швидка допомога авто поліція злочин

 
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