У Харкові розтрощили швидку, яка приїхала на виклик

FB Центру екстренної медичної допомоги

У Харкові потрощили автомобіль швидкої допомоги, який приїхав за викликом

Про це пише RegioNews з посиланням на Facebook Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Зазначається, що бригада швидкої прибула на виклик до 43-річного чоловіка.

"Хворий потребував шпиталізаціі, тож водій спеціалізованого авто вирушив на допомогу бригаді, щоб домогти винести на ношах хворого з багатоповерхового будинку. В той час, коли авто залишилось без нагляду, декілька невідомих осіб наблизились до нього та почали ногами і палками нищити спеціалізований автомобіль. За декілька хвилин автомобілю були нанесені значні пошкодження", - зазначається у повідомленні

Бригада викликала на місце злочину поліцію. Наразі триває розслідування.