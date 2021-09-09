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09 сентября 2021, 16:46 27

Обстоятельства смерти Кернеса требуют вмешательства правоохранителей - эксперт

09 сентября 2021, 16:46 27
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Версия о возможной насильственной смерти харьковского городского головы Геннадия Кернеса требует внимания правоохранительных органов

Об этом на своей странице в "Фейсбуке" написал политический эксперт Владимир Цыбулько, комментируя пост харьковского юриста Дениса Ярославского о новых обстоятельствах смерти Кернеса.

По словам Цыбулько, исследование Ярославского "по сути раскрывает абсолютную мошенническую тему с легитимизацией прошлогодних выборов в Харькове".

"Как известно, Кернес был приведен к присяге не только в нефункциональном состоянии, но и находясь за пределами страны. Можно ли было совершить настолько шулерский акт без прикрытия со стороны МВД и Генпрокуратуры? Вряд ли!" - написал эксперт.

Также он добавил, что никто "даже не пытался анализировать события в "Шарите" и движение берлинских активов Кернеса после его ухода в лучший мир. Но приведение к присяге городского головы в нефункциональных состоянии - это не мелкое мошенничество, это узурпация власти, поэтому версия Ярославского вполне естественна, версия о насильственной смерти - как минимум, требует внимания правоохранительных органов ".

"Ибо изложенные факты - очень красноречивы. А тут еще и смерть как необходимый элемент узурпации. Ставки были высоки - на кону стояла возможность взять под контроль второй по величине город страны. Харьков же сам по себе как Словения, например. Республика Харьков выставила свою цену в борьбе за власть! И эта цена оказалась выше человеческой жизни", - подытожил Цыбулько.

В результате прошлогодних местных выборов в Харькове городским головой стал Геннадий Кернес, который в то время находился в бессознательном состоянии в больнице Шарите в Берлине. На основании рекомендательного письма, подписанного электронной подписью Кернеса, Игоря Терехова избрали секретарем городского совета. Часть депутатов поставила вопрос о правдивости этого письма, учитывая недееспособное состояние Кернеса, но полиция затормозила расследование. Как секретарь горсовета, Терехов стал исполняющим обязанности мэра Харькова после смерти Геннадия Кернеса в середине декабря 2020 года.

Харьков Геннадий Кернес

 
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