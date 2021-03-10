В Харькове проведут выставку собак, посвященную памяти экс-мэра Кернеса

Поучаствовать в выставке приглашают владельцев собак всех пород

Поучаствовать в выставке приглашают владельцев собак всех пород

Фото: Instagram/Геннадий Кернес

Летом 2021 года, на протяжении двух дней - 31 июля и 1 августа - в Харькове состоится выставка собак памяти бывшего мэра города Геннадия Кернеса.

Как передает RegioNews, идея подобного мероприятия принадлежит организации кинологической союза Украины "Сириус", пишет "Суспильне".

Мы проводили под патронатом Геннадия Адольфовича почти 10 лет выставки под названием "Кубок мэра". Это кинологический союз Украины, международные выставки собак, выставки красоты", - рассказала руководитель организации Виктория Пионова-Куценко.

Отмечается, что в 2020 году выставка была отменена из-за карантина, а в 2021 году, после смерти Геннадия Кернеса, решили провести Кубок памяти, рассказала Пионова-Куценко.

Сейчас организаторы определяются с местом проведения выставки: ее планируют провести или на стадионе "Пионер" на улице Динамовской, или на стадионе "Солнечный" в Пятихатках.

Эксперты у нас разные: и украинские, и зарубежные. Выставка тоже будет проводиться под патронатом города, ведутся сейчас переговоры, и мы надеемся, что так и будет", - сказала руководитель организации.

Ранее сообщалось, что после смерти экс-главы Харькова Геннадия Кернеса, стали появляться подробности относительно имущества и бизнеса, которым владел покойный мэр. В частности, в руках его наследников - гражданской жены Оксаны Гайсинской и пасынка Родиона Гайсинского, сконцентрировались десятки компаний, которые охватывают большинство сфер повседневной жизни харьковчан.