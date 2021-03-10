В Харкові проведуть виставку собак, присвячену пам'яті ексмера Кернеса

Взяти участь у виставці запрошують власників собак всіх порід

Взяти участь у виставці запрошують власників собак всіх порід

Фото: Instagram/Геннадій Кернес

Влітку 2021 року, протягом двох днів - 31 липня і 1 серпня - у Харкові відбудеться виставка собак пам'яті колишнього мера міста Геннадія Кернеса.

Як передає RegioNews, ідея такого заходу належить організації кінологічної спілки України "Сіріус", пише "Суспільне".

Ми проводили під патронатом Геннадія Адольфовича майже 10 років поспіль виставки під назвою "Кубок міського голови". Це кінологічна спілка України, міжнародні виставки собак, виставки краси", - розповіла керівник організації Вікторія Піонова-Куценко.

Наголошується, що у 2020 році виставка була скасована через карантин, а у 2021 році, після смерті Геннадія Кернеса, вирішили провести Кубок пам'яті, розповіла Піонова-Куценко.

Зараз організатори визначаються з місцем проведення виставки: її планують провести або на стадіоні "Піонер" на вулиці Динамівській, або на стадіоні "Сонячний" у П'ятихатках.

Експерти у нас різні: і українські, і закордонні. Виставка теж проводитиметься під патронатом міста, ведуться зараз перемовини, і ми маємо надію, що так і буде", - сказала керівниця організації.

Раніше повідомлялося, що після смерті ексголови міста Харкова Геннадія Кернеса, стали з'являтися подробиці щодо майна та бізнесу, якими володів покійний мер. Зокрема, в руках його спадкоємців - цивільної дружини Оксани Гайсинської та пасинка Родіона Гайсинського, сконцентрувалися десятки компаній, які охоплюють більшість сфер щоденного життя харків’ян.