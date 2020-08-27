В Харькове создали 9 районных избирательных комиссий: наибольшее представительство у "Голоса" и "Батькивщины"

В состав девяти ТИК вошли члены 162 от 27 субъектов – по 18 в каждой комиссии

В состав девяти ТИК вошли члены 162 от 27 субъектов – по 18 в каждой комиссии

Фото: flickr

Харьковская городская территориальная избирательная комиссия образовала 9 районных в городе Харькове ТИК. В ТИК поступили представления кандидатур от 33 субъектов, в том числе фракций, местных организаций партий, которые заключили соглашения о сотрудничестве с депутатскими группами Верховной Рады. Количество вносимых кандидатур было больше, чем количество вакантных мест, поэтому провели жеребьевку.

Как передает RegioNews, об этом сообщили в гражданской сети "Опора".

Комиссия отклонила кандидатуры от четырех местных организаций партий – "Виче", "Контроль, порядок и справедливость", "Республиканская партия Украины" и "Наш дом". От указанных партий было по девять кандидатур", - говорится в сообщении.

Все отклонены в соответствии с ч. 9 ст. 203 Избирательного кодекса Украины. В частности, отсутствовали подписи руководителей партий и ксерокопии паспортов лиц в представлениях.

Всего в состав 9-ти ТИК вошли члены 162 от 27-х субъектов – по 18 в каждой комиссии. Наибольшее представительство в районных в городе Харькове ТИК у партий "Голос" и "Всеукраинское объединение "Батькивщина" – 21. 19 представителей партии имеют "Слуга народа" и "Европейская Солидарность", 18 – партия "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Ранее сообщалось, что в Харьковской области Центральная избирательная комиссия утвердила первые изменения членов территориальных избирательных комиссий.