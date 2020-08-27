У Харкові створили 9 районних виборчих комісій: найбільше представництво у "Голосу" та "Батьківщини"

До складу дев’яти ТВК увійшли 162 члени від 27 суб’єктів – по 18 в кожній комісії

До складу дев’яти ТВК увійшли 162 члени від 27 суб’єктів – по 18 в кожній комісії

Фото: flickr

Харківська міська територіальна виборча комісія утворила 9 районних в місті Харкові ТВК. До ТВК надійшли подання кандидатур від 33 суб’єктів, у тому числі фракцій, місцевих організацій партій, які уклали угоди про співпрацю із депутатськими групами Верховної Ради. Кількість внесених кандидатур була більшою за кількість вакантних місць, тому провели жеребкування.

Як передає RegioNews, про це повідомили у громадянській мережі "Опора".

Комісія відхилила кандидатури від чотирьох місцевих організацій партій – "Віче", "Контроль, порядок та справедливість", "Республіканська партія України" та "Наш дім". Від вказаних партій було по дев’ять кандидатур", - йдеться у повідомленні.

Усі відхилені відповідно до ч. 9 ст. 203 Виборчого кодексу України. Зокрема, були відсутні підписи керівників партій та ксерокопії паспортів осіб у поданнях.

Всього у склад 9-ти ТВК увійшли 162 члени від 27-х суб’єктів – по 18 в кожній комісії. Найбільше представництво в районних в місті Харкові ТВК у партій "Голос" та "Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" – 21. 19 представників мають партії "Слуга народу" і "Європейська Солідарність", 18 – партія "Опозиційна платформа – За життя".

Раніше повідомлялось, що у Харківській області Центральна виборча комісія затвердила перші зміни членів територіальних виборчих комісій.