13:38  11 июля
На Запорожье фиксируют нашествие саранчи: первое видео с места
10:05  13 июля
На Днепропетровщине пропал 12-летний ребенок
20:45  12 июля
На Прикарпатье мужчина "отбивал друга" от полиции и ТЦК топором
UA | RU
UA | RU
13 июля 2025, 10:18

Государственная электроэнергия – не инструмент дотаций для частных гигантов, – аналитики ExPro

13 июля 2025, 10:18
Читайте також українською мовою
Читайте також
українською мовою

Государственная компания "Энергоатом" не должна являться источником скрытого субсидирования для крупного бизнеса

Об этом заявили в ExPro.

По данным экспертов, в июне-июле 2025 года цены на рынке "на сутки вперед" (РСН) колебались в пределах 3300–3700 грн/МВт•ч, в то время как на европейских биржах, в том числе HUPEX, цены превышали €100.

"Это опровергает заявления о том, что в Украине – "самая дорогая электроэнергия в Европе", – подчеркивают ExPro.

При этом "Энергоатом" реализует электроэнергию через открытые биржевые аукционы, а часть прибыли государство направляет на поддержание фиксированной цены для населения. Поэтому предложения предоставить льготную цену отдельным промышленным игрокам эксперты считают экономически неоправданными.

"Цена на электроэнергию в Украине сегодня не является ни субсидированной, ни завышенной – это отражение рыночных условий в синхронизированной энергосистеме с ЕС. В среднем украинские предприятия закупают электроэнергию по ценам, близким к рынкам Словакии, Венгрии и Польше. При этом в странах ЕС конечная цена часто включает дополнительные обязательные платы – на балансировку, транспортировку и "зеленую" генерацию", – отмечают эксперты "Еxpro".

Ранее в "Арселор Миттал Стил" утверждали , что в Украине вроде бы самые высокие цены на электроэнергию в Европе.

В ExPro также напомнили, что подобная политика уже привела к финансовым трудностям в "Нафтогазе" в 2022-2023 годах, когда тот продавал газ крупным предприятиям ниже рыночной стоимости.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Энергоатом электричество стоимость электроэнергии
11 июля 2025
"Самоубийства" в России. Есть ли у них украинский след – и почему Кремль о нем молчит
Загадочные смерти российских топ-чиновников – один из признаков того, что время империи подходит к концу, и руку к этому снова приложила Украина
09 июля 2025
Почему Кабмин отказался назначать избранного главу БЭБ, и чем это грозит Украине
Власти, которые закрывали глаза на российских родственников руководителей АМКУ и ВСУ, вдруг извлекли эту карту в ситуации с реформой Бюро экономической безопасности
07 июля 2025
Невидимая борьба переселенцев: как украинцы выживают на новом месте
По данным Международной организации по миграции, безработица среди внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) на 15% выше по сравнению с неперемещенными гражданами. Также среди переселенцев на 10% больше людей,...
03 июля 2025
Переставление кроватей. Как Кабмины Зеленского трансформировались и чем это завершится
Шесть последних лет фактически потерявший субъектность Кабинет министров превратился в место, где беспрестанно "переставляют кровати", не понимая, что это не приносит никакого положительного результат...
Оккупанты сбросили авиабомбы на село на Днепропетровщине: из-под завалов деблокировали тело женщины
13 июля 2025, 13:20
За неделю РФ выпустила по Украине более 80 ракет, 1200 КАБов и 1800 дронов, - Зеленский
13 июля 2025, 13:00
Российские войска ударили дронами по Самару: повреждена инфраструктура
13 июля 2025, 12:48
В Хмельницком из воды достали тело мужчины
13 июля 2025, 12:31
Россияне ударили из артиллерии по многоэтажке в Херсоне: ранены мирные жители
13 июля 2025, 12:00
Оккупанты атаковали Днепропетровщину: уничтожен лицей, пострадал человек
13 июля 2025, 11:45
Из-за российских ударов по Донетчине 3 гражданских погибли и 8 ранены
13 июля 2025, 11:27
Служба безопасности ликвидировала киллеров ФСБ, убивших полковника СБУ в Киеве
13 июля 2025, 11:05
В Харьковской области на женщину упало дерево: потерпевшая погибла
13 июля 2025, 10:40
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
"Самоубийства" в России. Есть ли у них украинский след – и почему Кремль о нем молчит
Почему Кабмин отказался назначать избранного главу БЭБ, и чем это грозит Украине
Все публикации »
Виктор Уколов
Вадим Денисенко
Марианна Безуглая
Все блоги »