Государственная электроэнергия – не инструмент дотаций для частных гигантов, – аналитики ExPro

Об этом заявили в ExPro.

По данным экспертов, в июне-июле 2025 года цены на рынке "на сутки вперед" (РСН) колебались в пределах 3300–3700 грн/МВт•ч, в то время как на европейских биржах, в том числе HUPEX, цены превышали €100.

"Это опровергает заявления о том, что в Украине – "самая дорогая электроэнергия в Европе", – подчеркивают ExPro.

При этом "Энергоатом" реализует электроэнергию через открытые биржевые аукционы, а часть прибыли государство направляет на поддержание фиксированной цены для населения. Поэтому предложения предоставить льготную цену отдельным промышленным игрокам эксперты считают экономически неоправданными.

"Цена на электроэнергию в Украине сегодня не является ни субсидированной, ни завышенной – это отражение рыночных условий в синхронизированной энергосистеме с ЕС. В среднем украинские предприятия закупают электроэнергию по ценам, близким к рынкам Словакии, Венгрии и Польше. При этом в странах ЕС конечная цена часто включает дополнительные обязательные платы – на балансировку, транспортировку и "зеленую" генерацию", – отмечают эксперты "Еxpro".

Ранее в "Арселор Миттал Стил" утверждали , что в Украине вроде бы самые высокие цены на электроэнергию в Европе.

В ExPro также напомнили, что подобная политика уже привела к финансовым трудностям в "Нафтогазе" в 2022-2023 годах, когда тот продавал газ крупным предприятиям ниже рыночной стоимости.