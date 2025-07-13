Державна електроенергія – не інструмент дотацій для приватних гігантів, – аналітики ExPro

Державна компанія "Енергоатом" не повинна бути джерелом прихованого субсидування для великого бізнесу

Про це заявили в ExPro.

За даними експертів, у червні-липні 2025 року ціни на ринку "на добу наперед" (РДН) коливалися в межах 3300–3700 грн/МВт•год, тоді як на європейських біржах, зокрема HUPEX, ціни перевищували €100.

"Це спростовує заяви про те, що в Україні – "найдорожча електроенергія в Європі", – підкреслюють ExPro.

При цьому, "Енергоатом" реалізує електроенергію через відкриті біржові аукціони, а частину прибутку держава спрямовує на підтримку фіксованої ціни для населення. Тому пропозиції надати пільгову ціну окремим промисловим гравцям експерти вважають економічно невиправданими.

"Ціна на електроенергію в Україні сьогодні не є ані субсидованою, ані завищеною – це відображення ринкових умов у синхронізованій енергосистемі з ЄС. У середньому українські підприємства закуповують електроенергію за цінами, близькими до ринків Словаччини, Угорщини та Польщі. При цьому у країнах ЄС кінцева ціна часто включає додаткові обов’язкові плати – на балансування, транспортування та "зелену" генерацію", - відмічають експерти "Еxpro".

Раніше в "Арселор Міттал Стіл" стверджували, що в Україні начебто найвищі ціни на електроенергію в Європі.

В ExPro також нагадали, що подібна політика вже призвела до фінансових труднощів у "Нафтогазі" у 2022–2023 роках, коли той продавав газ великим підприємствам нижче ринкової вартості.