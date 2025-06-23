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23 июня 2025, 13:02

Владелец компании SMK Group Денис Парамонов призвал парламент расширить программу "Национальный кешбэк"

23 июня 2025, 13:02
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Государственную программу "Национальный кешбэк" необходимо расширить на предпринимателей (ФЛП), которые находятся на упрощенной системе налогообложения и продают товары или услуги украинского производства

На этом акцентировал украинский бизнесмен, меценат, член Украинской рады бизнеса, владелец компании SMK Group Денис Парамонов во время круглого стола на тему: "Преимущества и недостатки различных систем налогообложения в Украине", который в Киеве 19 июня организовал парламентский комитет по вопросам экономического развития.

"Чрезвычайно важно в условиях затяжной полномасштабной войны поддержать малый и средний бизнес. Одним из действенных инструментов может стать расширение государственной программы "Национальный кешбэк" на предпринимателей-упрощенцев, на ФЛП, работающих на УСН, которые пользуются РРО/ПРРО и готовы соблюсти все условия программы. Как производитель, который 80% своей продукции реализует именно через таких предпринимателей, уверен, что этот шаг сработает, позволит несколько выровнять конкуренцию и дать больше рыночной силы малым и средним производителям", – подчеркнул Денис Парамонов.

Он одновременно призвал народных депутатов, профильные министерства и ведомства, бизнес-ассоциации вновь вернуться к обсуждению, касающемся установления равноправных условий работы между производителями и торговыми сетями.

"Работа с крупным ритейлом в Украине – не подарок. Поставщики продуктов зависят от торговых сетей, которые часто диктуют свои условия сотрудничества. Следствием этого становится увеличение сроков оплаты и другие дискриминационные условия. До начала полномасштабной войны мы поднимали этот вопрос, но, не успев его решить, государство дало еще большие привилегии крупным торговым сетям, в частности благодаря уже упомянутой программе "Национальный кешбэк", – резюмировал Денис Парамонов.

Заместитель руководителя Ассоциации "Мясной отрасли" Александр Спасиченко добавил, что также одним из действенных инструментов, который поможет выровнять ситуацию вокруг несправедливых условий сотрудничества производителей и ритейлеров, может стать практика Евросоюза.

Речь идет о Директиве ЕС 2019/633, из которой, по его мнению, для отечественного законодательства можно применить положения, где сказано, что нельзя предоставлять преимущество тем, кто имеет более сильную переговорную позицию (крупные торговые сети), над теми, кто такой позиции не имеет, – собственно, это мелкие предприниматели.

Напомним, ранее Украинская рада бизнеса, членом которого является Денис Парамонов, уже призывала власть пересмотреть условия "Национального кешбэка". Исключение из программы предпринимателей на упрощенной системе налогообложения, как отмечали в организации, искажает конкуренцию и ограничивает развитие малого и среднего бизнеса.

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Парамонов Денис SMK Group Национальный кешбэк торговля предприниматели ФЛП
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