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14 ноября 2024, 13:24
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Где отслеживать курс Биткоина и других криптовалют?

14 ноября 2024, 13:24
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Сегодня крипта считается одним из популярнейших инструментов для инвестиций. Трейдеры и инвесторы Украины тоже присоединились к всемирному интересу. Уложиться можно как в Ripple крипту и Биткоину, так и в менее известные проекты, но с хорошими перспективами. Перед тем как купить цифровые активы, необходимо проверить актуальные курсы обмена и рыночную капитализацию.

Курс Ripple/USD , как и цена многих других криптовалют, сейчас переживает рост, что привлекает внимание к цифровым монетам еще большего количества пользователей.

Где мониторить курс Биткоина на сегодня ?

Вы можете встретить разные цены на криптовалюты в зависимости от того, на какой площадке вы их отслеживаете. В основном для мониторинга котировок используются следующие источники:

  • Криптобиржи и децентрализованные платформы.
  • Порталы с аналитикой и новостями.
  • Агрегаторы криптоданных.

Биткоин к доллару – это изменяющееся ежеминутно соотношение. Но все перечисленные услуги помогут трейдерам в первичном анализе рыночной ситуации. Если говорить о порталах с новостями и аналитикой, то лидерами считаются следующие:

  • CoinMarketCap. На этой площадке вы можете смотреть, какая цена Биткоина в долларах, а также данные по другим криптовалютам. Однако здесь отсутствует функционал посредством купли, продажи или хранения монет. CoinMarketCap открывает доступ к рейтингам, статистикам, информации о самих активах. На сегодняшний день это самая популярная платформа в мире для мониторинга криптовалют.
  • ForkLog. Интернет-издание начато в 2014 году. Специализируется на крипте и блокчейне.
  • CoinGecko. Агрегатор криптоданных, где вы можете узнать не только стоимость Ripple криптовалюты и других монет, но и другие важные данные. Например, вы найдете информацию о росте комьюнити, определенных событиях, показателях проекта.
  • TradingView. С его помощью можно отслеживать курс монет XRP и другой крипты, а также разрабатывать графики. Опытные трейдеры могут использовать TradingView, чтобы поделиться своими прогнозами.

Но если вы хотите понимать самую актуальную информацию о котировках, стоит смотреть ее на мировой или украинской криптобирже. Здесь данные обновляются в режиме реального времени в соответствии с последними закрытыми соглашениями на платформе.

Почему разнятся цены на сайтах?

Если ознакомиться с котировками на всех указанных источниках, то они будут отличаться: где-то незначительно, а где-то существенно. Это происходит по нескольким причинам:

  • Молодой и разнообразный крипторинок.

От традиционного рынка он отличается тем, что предлагает огромный выбор проектов и площадок, функционирующих отдельно друг от друга.

  • Ряд платформ могут влиять на стоимость крипт.

К примеру, курс Биткоина в долларах на криптобиржах будет зависеть от закрытых сделок, соотношения спроса и предложения.

  • Ликвидность фиата государства, где зарегистрирована биржа.

Свой заработок на торговой площадке еще предстоит вывести. Это относится и к прибыли от арбитража во время дей-трейдинга. Если процесс долог и сложен, требует дополнительных затрат, ограничивает вывод только в национальной валюте, то такая криптобиржа не будет востребована. Потому цена Биткоина в долларах может оказаться низкой, но не привлекательной, поскольку не удастся выйти на желаемую прибыль от арбитража.

Отслеживать котировки лучше всего на крупных биржах, где ликвидность выше, а цена более точная.

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