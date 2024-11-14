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14 листопада 2024, 13:24
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Де відстежувати курс Біткоіна та інших криптовалют?

14 листопада 2024, 13:24
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Сьогодні крипта вважається одним із найпопулярніших інструментів для інвестицій. Трейдери та інвестори України також приєдналися до всесвітнього інтересу. Вкластися можна як у Ripple крипту і Біткоїн, так і в менш відомі проєкти, але з гарними перспективами. Перед тим як купити цифрові активи, потрібно перевірити актуальні курси обміну та ринкову капіталізацію.

Курс Ripple/USD, як і ціна багатьох інших криптовалют, зараз переживає зростання, що привертає увагу до цифрових монет ще більшої кількості користувачів.

Де моніторити курс Біткоіна на сьогодні?

Ви можете зустріти різні ціни на криптовалюти в залежності від того, на якому майданчику ви їх відстежуєте. В основному для моніторингу котирувань використовуються такі джерела:

  • Криптобіржі та децентралізовані платформи.
  • Портали з аналітикою та новинами.
  • Агрегатори криптоданих.

Біткоін до долара – це співвідношення, яке змінюється щохвилини. Але всі перелічені сервіси допоможуть трейдерам у первинному аналізі ринкової ситуації. Якщо говорити про портали з новинами та аналітикою, то лідерами вважаються такі:

  • CoinMarketCap. На цьому майданчику ви можете дивитися, яка ціна Біткоїна в доларах, а також дані щодо інших криптовалют. Однак тут відсутній функціонал у вигляді купівлі, продажу чи зберігання монет. CoinMarketCap відкриває доступ до рейтингів, статистик, інформації про самі активи. На сьогодні це найпопулярніша платформа у світі для моніторингу криптовалют.
  • ForkLog. Інтернет-видання започатковано у 2014 році. Спеціалізується на крипті та блокчейні.
  • CoinGecko. Агрегатор криптоданих, де ви можете дізнатися не тільки вартість Ripple криптовалюти та інших монет, але й інші важливі дані. Наприклад, ви знайдете інформацію про зростання ком'юніті, певні події, показники проєкту.
  • TradingView. З його допомогою можна відстежувати курс XRP монети та іншої крипти, а також розробляти графіки. Досвідчені трейдери можуть використовувати TradingView, щоб ділитися своїми прогнозами.

Але якщо ви хочете розуміти найактуальнішу інформацію щодо котирувань, варто дивитися її на світовій чи українській криптобіржі. Тут дані оновлюються у режимі реального часу відповідно до останніх закритих угод на платформі.

Чому різняться ціни на сайтах?

Якщо ознайомитися з котируваннями на всіх зазначених джерелах, то вони відрізнятимуться: десь незначно, а десь – більше суттєво. Це відбувається з кількох причин:

  • Молодий та різноманітний крипторинок.

Від традиційного ринку він відрізняється тим, що пропонує величезний вибір проєктів та майданчиків, які функціонують окремо один від одного.

  • Ряд платформ можуть впливати на вартість крипти.

Наприклад, курс Біткоїна в доларах на криптобіржах залежатиме від закритих угод, співвідношення попиту та пропозиції.

  • Ліквідність фіату держави, де зареєстровано біржу.

Свій заробіток на торговому майданчику ще треба вивести. Це стосується й прибутку від арбітражу під час дей-трейдингу. Якщо процес довгий і складний, потребує додаткових витрат, обмежує вивід лише у національній валюті, то така криптобіржа не буде затребуваною. Тому ціна Біткоіна в доларах може виявитися низькою, але не привабливою, оскільки не вдасться вийти на бажаний прибуток від арбітражу.

Відслідковувати котирування найкраще за все на великих біржах, де ліквідність вища, а ціна – більше точна.

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