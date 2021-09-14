16:58  14 сентября
Украинцы теперь могут получить "желтый" COVID-сертификат в приложении "Дія"
17:35  14 сентября
В столице будет ограничено движение по проспекту Бажана
17:37  14 сентября
На Донбассе снова относительное затишье: с начала суток 1 нарушение режима тишины
UA | RU
UA | RU
14 сентября 2021, 16:25 154

Рада до конца года может разрешить возобновить экспорт леса из Украины

14 сентября 2021, 16:25 154
Читайте також українською мовою
из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Верховная Рада Украины еще до конца года может отменить мораторий на экспорт леса, одобрив законопроект о рынке древесины

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на интервью информагентства "Интерфакс-Украина" главы Госагентства лесных ресурсов Юрия Болоховца.

"Я прогнозирую, что до конца года закон о рынке древесины будет принят. Я не вижу больших угроз ни с точки зрения сохранения лесного фонда, ни с точки зрения защиты и поддержки украинского бизнеса", - отметил он.

По его словам, в Украине уже фактически работают по европейским ценам, поэтому ажиотажный спрос со стороны экспортеров не ожидается.

Он также уточнил, что ранее украинский рынок леса представлял интерес для иностранцев за дешевую нелегально заготовленную древесину, но такой ситуации уже на сегодня нет.

Напомним, в 2020 году Европейский союз победил в арбитраже с Украиной о запрете экспорта леса-кругляка. Согласно судебному решению мораторий на экспорт леса-кругляка должен быть отменен.

лес экспорт запрет Верховная Рада деревья

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Мосты, награды и должности. Как "свободовские" мэры взаимодействуют со "Слугой народа"
"Радикальный" шаг. Кто на самом деле стоит за увольнением ровенского врача-депутата Шустика
Все публикации »
Виталий Бала
Андрей Смолий
Владимир Фесенко
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram