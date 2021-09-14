Рада до конца года может разрешить возобновить экспорт леса из Украины

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Верховная Рада Украины еще до конца года может отменить мораторий на экспорт леса, одобрив законопроект о рынке древесины

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на интервью информагентства "Интерфакс-Украина" главы Госагентства лесных ресурсов Юрия Болоховца.

"Я прогнозирую, что до конца года закон о рынке древесины будет принят. Я не вижу больших угроз ни с точки зрения сохранения лесного фонда, ни с точки зрения защиты и поддержки украинского бизнеса", - отметил он.

По его словам, в Украине уже фактически работают по европейским ценам, поэтому ажиотажный спрос со стороны экспортеров не ожидается.

Он также уточнил, что ранее украинский рынок леса представлял интерес для иностранцев за дешевую нелегально заготовленную древесину, но такой ситуации уже на сегодня нет.

Напомним, в 2020 году Европейский союз победил в арбитраже с Украиной о запрете экспорта леса-кругляка. Согласно судебному решению мораторий на экспорт леса-кругляка должен быть отменен.