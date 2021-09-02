Украина с начала года одолжила более 300 миллиардов гривен - Минфин

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Украина с начала года заняла 302,1 миллиардов гривен - это 72,4% от запланированных на этот период займов.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Минфина

По данным пресс-службы, 240 миллиардов гривен было одолжено в обмен на облигации внутреннего государственного займа. Указанные средства были использованы на финансирование государственного бюджета, в том числе в иностранной валюте 63,5 млрд грн (1,8 млрд долларов и 418,1 млн евро).

Кроме этого, был осуществлен выпуск ОВГЗ в объеме 1,8 млрд грн с последующим приобретением в государственную собственность в обмен на такие облигации акций ЧАО "Экспортно-кредитное агентство".

Из внешних источников привлечено 60,2 млрд грн, в частности:

48,2 млрд грн (1,75 млрд долларов) путем размещения 8-летних ОВГЗ под 6,876% годовых и их доразмещения с доходностью 6,30%;

0,4 млрд грн (15,0 млн долларов) получение средств займа МБРР в рамках проекта "Модернизация системы социальной поддержки населения Украины";

1,5 млрд грн (55,0 млн долларов) получение средств займа МБРР в рамках проекта "Второе дополнительное финансирование, направленное на преодоление последствий пандемии СOVID-19";

0,1 млрд грн (5,0 млн долларов) получение средств займа МБРР в рамках проекта "Дополнительное финансирование для проекта "Модернизация системы социальной поддержки населения Украины";

0,3 млрд грн (12,4 млн долларов) получение средств от МБРР в рамках программы "дополнительное финансирование проекта" Улучшение здравоохранения на службе у людей";

9,6 млрд грн (350 млн долларов) поступления средств займа МБРР для системного проекта "Первый заем на политику развития в сфере экономического восстановления".

При этом, на погашение государственного долга потрачено 283 млрд грн (99,5% от плана), платежи по обслуживанию - 87,1 млрд грн (91,2% от плана).

По данным Минфина до конца года необходимо выплатить 258,03 млрд гривен, в т. ч. по внутреннему долгу - 152,99 млрд гривен, по внешнему - 105,04 млрд гривен.